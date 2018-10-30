Общественная палата Удмуртии будет назначать наблюдателей на выборы

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-30T11:36:30+03:00

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Общественная палата Удмуртии получила право назначать наблюдателей в избирательные комиссии на выборах главы Удмуртии, выборах депутатов госсовета республики и выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Соответствующие изменения внесены в шесть региональных законов. Такое решение поддержало 58 народных избранников на очередной сессии республиканского парламента 30 октября.

Законопроектом также предусматривается закрепление особенностей исполнения бюджета по расходам избирательных комиссий, комиссий референдума в случаях, когда срок проведения избирательной кампании выходит за рамки финансового года.

Отметим, что соответствующие права предусмотрены в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

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