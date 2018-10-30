В Удмуртии почтили память мальчика Андрея Касимова, который погиб, защищая сестру от насильника

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-30T12:23:45+03:00

Четыре года назад брат и сестра из Балезино погибли от рук преступника

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27 октября 2014 года в Балезино (Удмуртия) произошла трагедия, которая потрясла всю Россию. 13-летний Андрей Касимов и его 11-летняя сестра стали жертвами педофила-убийцы. Он расправился с ними в лесопосадке поселка. Мальчик тогда до последнего пытался защитить свою сестру, но побороть взрослого мужчину ему было не под силу. Андрея наградили медалью «За спасение погибавших» посмертно.

В понедельник, 29 октября, сотрудники следственного управления СК России по Удмуртии посетили кадетский класс имени юного героя, который основали в Кожильской школе.

Фото: предоставлено СУ СК России по Удмуртии

- В этот день кадеты торжественно сменяли друг друга в почетном карауле на вахте памяти у памятной доски с портретом Андрея. В течение учебного дня школьникам рассказывали о его жизни, учебе и подвиге, а в кадетском классе прошло занятие, тема которого называлась «Горячее сердце», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Вместе с мамой погибших сотрудники следственного управления съездили на могилу детей и побывали на месте их трагической гибели. На протяжении четырех лет в этих местах всегда есть свежие цветы.

Фото: предоставлено СУ СК России по Удмуртии

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- Очень тяжело говорить о таких вещах. Когда читал материалы уголовного дела и вникал в ту ситуацию, которая сложилась... Вы знаете, трудно передать все чувства словами, - сказал Глава СКР на церемонии вручения посмертной награды 12-летнему Андрею Касимову. Слово предоставили и Любови Касимовой, маме детей. Но из-за нахлынувших чувств и переживаний она не смогла сказать ни слова и только вымолвила: «Спасибо» (продолжение).

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