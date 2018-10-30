Министр внутренних дел России наградил руководителя ДНД Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-30T12:51:31+03:00

В номинации еще отличилось движение из Марий Эл

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В понедельник, 29 октября, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил общественные движения, которые помогают сотрудникам полиции. Речь идет о различных объединениях, борющихся с наркотиками, пьяным вождением и которые помогают в патриотическом воспитании.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, среди награжденных в номинации «Деятельность, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения» были представители Удмуртии. Награду передали в руки Сергею Ковалевскому – руководителю общественной организации «Добровольная народная дружина». В этой же номинации выделили объединение «Дорога для трезвых» из Республики Марий Эл.

- Только с января по сентябрь в результате проверки полученной от граждан информации пресечено почти 240 тысяч нарушений Правил дорожного движения. В том числе – задержано 23 тысячи водителей с признаками опьянения. Тем самым удалось снизить риск возникновения ситуаций, создающих угрозу безопасности людей, - отметил Владимир Колокольцев.

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