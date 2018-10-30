С Днем рождения, Ижкомбанк!

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-30T13:35:35+03:00

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Многие, отмечая свой день рождения, не любят называть свой возраст. Но это тот случай, когда возрастом можно и нужно гордиться! Ижкомбанку - старейшему банку Удмуртии - 30 октября исполняется 28 лет!

Жителям республики не нужно рассказывать об Ижкомбанке, о нем они слышат издавна. Он был создан в 1990 году как первый коммерческий банк, сюда потянулись на обслуживание клиенты из Госбанка. В его архивах до сих пор хранятся документы этих клиентов, датированные и более ранними годами, а многие вкладчики с тех пор хранят здесь свои сбережения. Вся история Ижкомбанка развивается на наших глазах. Мы приходим в его офисы, знаем в лицо его сотрудников, пользуемся его сервисами, видим, как он растет и меняется вместе со временем.

Один из современных и совершенствуемых ежедневно продуктов Ижкомбанка - школьная карта, которая сочетает в себе школьный проездной, пропуск в школу и возможность безналичной оплаты питания в школьной столовой. Впрочем, если в вашей семье есть школьник, вы и сами все отлично знаете.

Тем, кто верит только цифрам, доступны итоги его деятельности, и они убедительно доказывают: Ижкомбанку можно доверять!

В настоящее время офисная сеть Ижкомбанка включает 26 точек продаж: в Удмуртии - 24, в том числе в Ижевске – 10, в Пермском крае – 2. Сеть устройств самообслуживания включает в себя более 400 банкоматов и платежных терминалов.

Чистая прибыль Ижкомбанка за 9 месяцев 2018 года составила 125,8 млн рублей, превысив значение аналогичного показателя прошлого года на 57,8%. По итогам 3 кварталов Банк выдал кредиты на сумму 8,5 млрд рублей юридическим лицам и 1 млрд рублей населению. Объем привлеченных средств физических лиц составил 7 019 млн рублей, в том числе срочные вклады населения в рублях – 5 887 млн. Клиентами Банка являются более 150 тысяч физических и 10 тысяч юридических лиц.

«Вот уже 28 лет Ижкомбанк занимает уверенные позиции на рынке банковских услуг. Мы легко ориентируемся в потребностях бизнеса и населения и оперативно реагируем на меняющиеся экономические условия. Наше важное преимущество – мы знаем наших клиентов, учитываем их возможности и подбираем оптимальные варианты сотрудничества», - комментирует Андрей Пономарев, председатель правления АКБ "Ижкомбанк" (ПАО).

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Лицензия ЦБ РФ №646

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,

т. 8 800-301-91-91, www.izhcombank.ru

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