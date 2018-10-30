«Ночь искусств» пройдет в театре кукол в Ижевске
В рамках ежегодной акции «Ночь искусств» в Государственном театре кукол Удмуртии пройдет необычное представление. Всех гостей ждет встреча с необычными персонажами и загадочными куклами, удивительное техническое шоу с демонстрацией различных сценических возможностей и эффектов, увлекательное интерактивное приключение в стиле стимпанк с викторинами и конкурсами.
На 1,5-часовое представление приглашают всех желающих старше 12 лет.
Когда: 4 ноября, в 20:30.
Где: Государственный театр кукол Удмуртии
Стоимость: 70 рублей. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.
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