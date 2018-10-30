В Ижевске мужчина сжег автомобиль бывшего компаньона

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-30T16:12:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, подозреваемый раньше работал с потерпевшим и знал, что тот ездит на автомобиле «Тойота». Когда они уже прекратили трудовые отношения, пострадавший остался должен денег подозреваемому.

- 28 октября ночью мужчина, не дожидаясь выплаты долга, облил автомобиль бывшего партнера горючей смесью и поджег. После этого скрылся. Возгорание заметил потерпевший и его родственники. Они потушили огонь и обратились в полицию, - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, его задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Министр внутренних дел России отметил деятельность добровольной народной дружины Удмуртии (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».