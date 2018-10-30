В Ижевске временно не будут ходить трамваи до городка Металлургов
Во вторник, 30 октября, с 22.30 в Ижевске не будут ходить трамваи до городка Металлургов. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, это связано с проведением аварийных работ на путях. Движение вновь откроют 31 октября в 5.00.
Временно перенаправят маршруты 1 и 10 трамваев:
1 маршрут: ул.Московская - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.
10 маршрут: ул.Ворошилова - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.
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