В Ижевске временно не будут ходить трамваи до городка Металлургов

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-30T16:49:30+03:00

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Во вторник, 30 октября, с 22.30 в Ижевске не будут ходить трамваи до городка Металлургов. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, это связано с проведением аварийных работ на путях. Движение вновь откроют 31 октября в 5.00.

Временно перенаправят маршруты 1 и 10 трамваев:

1 маршрут: ул.Московская - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

10 маршрут: ул.Ворошилова - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

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