Группа «Мураками» представит в Ижевске альбом «Кислород»

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-30T16:05:28+03:00

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Уже в ближайшую субботу, 3 ноября, в ижевском баре «Пинта» вновь выступит популярная казанская рок-группа «Мураками». На этот раз Диляра Вагапова и товарищи представят своим поклонникам новый альбом, получивший название «Кислород».

– Мы решили, что этот альбом будет легким. Простым, понятным и доступным. Кислорода сейчас всем не хватает, особенно в городе, поэтому громче музыку и вперед. Доброта -это модно и просто, начни с себя, - рассказали участники группы.

Стоит отметить, что новый альбом «Мураками» выпущен в поддержку казанского благотворительного фонда «День добрых дел». Выручку от интернет-продаж альбома направят именно в этот фонд.

Зрителей в этот вечер ждут драйвовые песни с новой пластинки, а также проверенные временем хиты предыдущих альбомов коллектива. Организаторы обещают, что равнодушным после этого выступления не останется никто из зрителей.

Когда: 3 ноября в 19:00;

Где: бар «Пинта» в ТРК «Петровский»;

Билеты можно приобрести в следующих точках:

- магазин «ДжинсА» (ул. Удмуртская, 302);

- магазин ELVIS (ЦУМ, 2-Й этаж);

- точки продаж «Хочу билет»;

- в группе концерта онлайн.

Подробнее – в группе концерта

Организатор мероприятия – «ДрайвГрупп». Партнер концертного сезона на НАШЕм Радио – официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2В в Ижевске – всегда более 100 автомобилей в наличии, в том числе с ПТС!

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