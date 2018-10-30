Пять человек пострадали по вине пьяного водителя на улице Берша в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-30T16:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 29 октября, в Ижевске на улице Берша произошло ДТП по вине пьяного водителя. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 31-летний мужчина на автомобиле «Опель» врезался в «Шевроле». В последствии эксперты сказали, что у водителя немца был уровень алкоголя в крови 1,44 мг/л.

- В результате столкновения пострадал 29-летний водитель «Шевроле», его доставили в больницу. Еще травы получил водитель «Опеля» и трое пассажиров «Шевроле»: 25, 26 и 29 лет, - сообщили в 1 отделе.

Напоминаем, что за езду в пьяном виде предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управлять транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. А те, кто решил повторно сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения могут оказаться в колонии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В воскресенье, на границе Татарстана и Удмуртии произошло страшное ДТП - легковушка врезалась в бензовоз. Погибла семья с тремя маленькими детьми. Что стало причиной трагедии и куда ехала семья (продолжение).