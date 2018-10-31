В лесу Камбарского района Удмуртии нашли тело женщины

СЕГОДНЯ 06:05 2018-10-31T06:05:34+03:00

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В понедельник, 29 октября, в лесу Камбарского района нашли тело женщины. Изначально стало понятно, что она стала жертвой преступления. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили виновника – 60-летнего гражданского мужа пострадавшей.

- По данным следствия, мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Накануне произошедшего между ними произошла ссора на почве ревности. Тогда он несколько раз ударил ножом свою супругу. Она скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина решил вывести тело женщины на садовой тачке, - сообщили в пресс-службе.

Он уже признал свою вину и рассказал подробности убийства. За свершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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