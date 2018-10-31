Сокращение сотрудников министерств в Удмуртии позволит сэкономить 106 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-31T06:21:04+03:00

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Бюджет Удмуртии в 2019 году сэкономит 106 миллионов рублей, благодаря административной реформе. Как сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов, сокращению подверглись 15% работников. Из-за того, что им положены компенсационные выплаты, изменения в бюджете будут заметны только в следующем году.

На 1 июля 2018 года штат сотрудников министерств составлял 1743 человека, зарплатный фонд – 970 миллионов рублей. На 1 октября штатная численность составляет 1581 человек, зарплатный фонд - 864 миллиона рублей. При этом, укомплектованность ведомств почти не изменилась.

Ярослав Семенов добавил, что численность сотрудников подведомственных учреждений также будет пересмотрена.

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