2018-10-31T08:17:21+03:00
Происшествия

В Ижевске банда продавала наркотики за криптовалюту

Сейчас их ждет наказание не только за наркоторговлю, но и легализацию денег
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Hightech.fmФото: Hightech.fm
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В суд передали уголовное дело в отношении четырёх жителей Удмуртии, которые обвиняются в наркопреступлениях и легализации денег. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску, всем обвиняемым от 18 до 34 лет.

Они решили создать организованную группу, чтобы продавать наркотики бесконтактным способом, через закладки. Свои «услуги» активно предлагали в интернете. Установлено, что один из обвиняемых был оптовым закладчиком, остальные занимались «розницей».

Что интересно, за свою преступную деятельность они получали криптовалюту (разновидность цифровой валюты – Прим.ред.). Они проводили электронные операции и конвертировали ее в рубли, которые переводили себе на банковские карты.

- В отношении троих обвиняемых на время следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертый участник организованной группы находится под домашним арестом, - уточнили в пресс-службе.

В скором времени в Индустриальном районном суде Ижевска начнут рассмотрение дела.

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