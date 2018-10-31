2018-10-31T08:53:37+03:00
Экономика

Экономия на торгах в Удмуртии в 2018 году составит 800 млн рублей

Экономический эффект достигли благодаря объединению закупок
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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К концу 2018 года в Удмуртии экономия на торгах в результате объединения закупок составит порядка 800 млн рублей. Об этом сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов во время общения с журналистами.

– Это только на тех закупках, которые изо дня в день, из месяца в месяц осуществлялись нашими подведомственными учреждениями, – отметил Семенов.

Напомним, что 18 декабря 2017 года в Удмуртии зарегистрировали государственное казенное учреждение «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» (РЦЗ), учредителем которого выступил региональный Минфин. В сентябре этого года глава республики Александр Бречалов говорил об успешной работе учреждения и рассказал о повышении контроля над длительностью в сфере закупок. За восемь месяцев этого года центр позволил сэкономить 490 млн рублей на торгах.

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