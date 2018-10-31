Удмуртии выделят 10 машин скорой помощи и 21 школьный автобус

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-31T11:14:26+03:00

Средства на эти цели поступят из резервного фонда Минпромторгу

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В 2018 году в Удмуртию поступят 10 машин скорой помощи и 21 школьный автобус. Это решение было принято согласно распоряжению Правительства России. Как сказано в документе, средства на покупку техники выделят из резервного фонда Минпромторгу страны.

Техника будет отечественной сборки в различном исполнении. Основные поставщики - ООО «Автомобильный завод "ГАЗ"», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс», ООО «ПАЗ», ООО «КАВЗ» и ООО «ВОЛГАБАС».

В целом, субъектам России выделят 800 «скорых» и 1 200 школьных автобусов на общую сумму 5 миллиардов рублей.

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