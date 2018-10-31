Музыкальная группа из Ижевска решила повесить на стене дома свой альбом
Группа из Ижевска решила оригинально представить свое творчество и вмонтировала новый альбом в стену. Речь идет о музыкантах «Виноградная Лиса». Как пишут критики, их песни пронизаны иронией, сарказмом и острой социалочкой. При этом молодые люди постоянно экспериментируют со стилем: рэп, панк, поп с примесями электроники.
Свой последний альбом ребята решили в прямом смысле загрузить на стену. Они вмонтировали специальное устройство в стену жилого дома по улице Пушкинской, 185. Музыка там играет постоянно, и чтобы ее услышать, достаточно подключить наушники или портативную колонку.
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