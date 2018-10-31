По требованию прокуратуры Удмуртии заблокировали два сайта с рецептами изготовления взрывчатки

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-31T14:21:46+03:00

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Прокуратура Удмуртии в ежедневном режиме мониторит Интернет и выявляет информацию, которая может быть опасна и вредна. Так, ведомство в Кизнерском районе выявило два сайта, которые содержали информацию об изготовлении взрывчатых веществ в домашних условиях из подручных материалов.

- На основании выявленных нарушений прокурором района подготовлены 2 исковых заявления о блокировке указанных сайтов. Судом требования прокурора удовлетворены, интернет-сайты заблокированы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что ранее по требованию сарапульского ведомства закрыли крупнейший анонимайзер России (продолжение).

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