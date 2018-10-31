Рустам Маликов покинул пост начальника управления муниципальной милиции

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-31T15:27:41+03:00

На этой должности он проработал три года

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Стало известно, что 30 октября стал последним рабочим днем для Рустама Маликова на должности начальника управления муниципальной милиции Ижевска. Он расторгнул трудовые отношения по собственной инициативе. Сейчас на официальном сайте администрации города появилась информация, что начальником управления временно стал Дмитрий Щуклин. Ранее он являлся заместителем.

Рустам Маликов проработал на этой должности с 2015 года. Ранее он работал председателем регионального отделения ДОСААФ России.

Отметим, что муниципальная милиция - это подразделение администрации города, которое занимается слежением за соблюдением законодательства, в том числе благоустройства и охраны общественного порядка.

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