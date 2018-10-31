2018-10-31T15:25:30+03:00
Происшествия

В Удмуртии арестовали мужчину, который сообщил о «взрыве» в детском доме-интернате

Из-за его поступка эвакуировали более 100 воспитанников
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Глазове арестовали мужчину, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, 28 октября мужчина сообщил в дежурную часть полиции о том, что есть бомба в детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

- В связи с поступившим сообщением были задействованы специализированные службы, осуществлена незамедлительная эвакуация персонала, преподавательского состава, более 100 воспитанников детского дома на длительное время. Взрывное устройство не обнаружено, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас мужчина ближайшие два месяца проведет в изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Рустам Маликов покинул пост начальника управления муниципальной милиции (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Глазовском районе Удмуртии погиб водитель, после столкновения с «КАМАЗом»
За один день абоненты Tele2 подарили 170 Тб интернет-трафика
Мама погибшей в авиакатастрофе над Синаем жительницы Удмуртии приезжает два раза в год на кладбище в Питер
Рустам Маликов покинул пост начальника управления муниципальной милиции
Новый логотип федерации лыжных гонок Удмуртии представили жителям
По требованию прокуратуры Удмуртии заблокировали два сайта с рецептами изготовления взрывчатки
Экс-министр спорта Удмуртии проведет авторскую экскурсию по выставке, посвященной Александру Волкову
В Удмуртии будут льготы на транспортный налог для многодетных семей
Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский в составе команды завоевал «серебро» на ЧМ
Музыкальная группа из Ижевска решила повесить на стене дома свой альбом
Удмуртии выделят 10 машин скорой помощи и 21 школьный автобус
Экономия на торгах в Удмуртии в 2018 году составит 800 млн рублей