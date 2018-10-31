В Удмуртии арестовали мужчину, который сообщил о «взрыве» в детском доме-интернате

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-31T15:25:30+03:00

Из-за его поступка эвакуировали более 100 воспитанников

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В Глазове арестовали мужчину, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, 28 октября мужчина сообщил в дежурную часть полиции о том, что есть бомба в детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

- В связи с поступившим сообщением были задействованы специализированные службы, осуществлена незамедлительная эвакуация персонала, преподавательского состава, более 100 воспитанников детского дома на длительное время. Взрывное устройство не обнаружено, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас мужчина ближайшие два месяца проведет в изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

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