Мама погибшей в авиакатастрофе над Синаем жительницы Удмуртии приезжает два раза в год на кладбище в Питер

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-31T15:55:10+03:00

В день рождения дочери Людмила Краснова до сих пор получает цветы

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Три года прошло с момента страшной трагедии над Синайским полуостровом. 31 октября разбился Airbus A320, погибло 224 человека, никто не выжил. Это происшествие стало самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации. В память о всех, кто не долетел до дома, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге был открыт памятник. До сих пор, два раза в год, к нему приезжает жительница Можги Людмила Краснова. В той катастрофе она потеряла 23-летнюю дочь Юлию. Женщина навещает ее в день рождения и на День памяти.

- Мы с Юлей были как подружки. Если погибает ребёнок, мать умирает вместе с ним. Даже не знаю, как просуществовала эти три года. Ежесекундно об этом думаю. Всё поменялось, ничего не радует. Раньше радовалась распускающимся листочкам, а сейчас даже не замечаю. Такое не передать словами, рана кровоточит и никогда не заживёт, — рассказывает Людмила изданию «Инфореактор».

До сих пор подруги Юли постоянно находятся на связи с Людмилой. Они присылают ей цветы, как это когда-то делала сама дочь. Родные каждый день звонят, приглашают на праздники, но у Людмилы не всегда получается приехать, тяжело.

Сейчас женщина активно занимается воспитанием младшего сына, а также ухаживает за парализованным братом, однако, и ежедневные заботы не дают забыть о случившемся.

- У меня, слава Богу, есть сын, который очень бережно ко мне относится. У него тоже травма — для Максима Юля была идеалом. Тоже собирался к ней в Питер, но всё перевернулось. Вот как-то выживаем. Ухаживаю за парализованным братом...., признается Людмила.

Напомним, что в той авиакатастрофе погибли три жителя Удмуртии – Юлия Краснова и Мария Шишкина со своим молодым человеком Михаилом Федорковым.

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