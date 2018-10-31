За один день абоненты Tele2 подарили 170 Тб интернет-трафика

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-31T16:05:22+03:00

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Tele2 запустила новый сервис «Делитесь гигабайтами» 24 октября. Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать – любые пользователи пакетных тарифов Tele2.

Подарить можно как основной пакет интернета, так и накопленные ранее гигабайты. Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2» – достаточно ввести номер получателя и указать передаваемый объем трафика.

Благодаря новому сервису клиенты Tele2 первыми смогли передавать пакеты интернет-трафика другим пользователям бесплатно. Больше всего гигабайтов подарили абоненты из Московского региона. Второе место рейтинга регионов по популярности услуги ожидаемо заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Остальные позиции в пятерке лидеров по объему передаваемого интернет-трафика достались регионам Урала и Сибири: Челябинской области, Пермскому краю и Кемеровской области. Средний пакет трафика, который дарили клиенты, равен 5 Гб.

Подробнее о новом сервисе на сайте Tele2.