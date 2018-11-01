Дорожники Удмуртии начали готовиться к зимнему сезону

СЕГОДНЯ 06:19 2018-11-01T06:19:54+03:00

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Дорожные службы Удмуртии начали готовиться к зиме. В Миндортрансе говорят: для первого гололеда уже есть 53 тысячи тонн песчано-соляной смеси, но это лишь четверть необходимого количества. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев успокаивает: смесь заготавливается частями, этого количества хватит для встречи первых снегопадов. Дорожники будут запасаться материалами для ликвидации опасных дорожных условий до самой зимы.

Сейчас к работе в зимних условиях готовы 430 единиц специализированной техники, а на региональных автомобильных дорогах уже произведены проверка и ремонт. Также в ведомстве планируют продолжить работу по развертыванию метеопостов. Они работают на 9 участках федеральной автодороги с 2016 года. А в прошлом году первая метеостанция появилась и на трассе регионального значения – Ижевск-Воткинск в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Специалисты говорят: дорожные метеопосты помогают более точно планировать работу подрядчиков и оперативно реагировать на возникновение опасных дорожных ситуаций.

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