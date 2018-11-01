Удмуртия приобрела новый передвижной лечебно-диагностический комплекс

СЕГОДНЯ 06:46 2018-11-01T06:46:36+03:00

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31 октября в республику поступил ещё один передвижной медицинский комплекс. Средства на него выделили из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Оснащенный маммографом и электрокардиографом агрегат со следующей недели будет работать в Воткинском районе. Затем осядет в самом Воткинске. А в дальнейшем пройти диагностику на высоком уровне смогут женщины даже из самых отдалённых деревень Удмуртии.

Передвижной маммограф позволит выявлять рак молочной железы на ранних стадиях, - говорят в Министерстве здравоохранения Удмуртии. – А, следовательно, уменьшить обращаемость к врачам на поздней стадии заболевания. Среди всех видов злокачественных новообразований рак молочной железы у женщин занимает первое место. Подобные болезни – вторая по счету причина смертности населения республики.

В этом году из резервного фонда Правительства Российской Федерации уже выделяли больше 41 миллиона рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов. Так, в Удмуртию поступило две мобильных установки. Сегодня они работают в Глазовском и Можгинском районах. В ближайшие четыре года ожидают поступления еще 11 комплексов разной модификации. Этот вопрос сейчас обсуждается с федеральным Минздравом.

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