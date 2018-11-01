СЕГОДНЯ 07:23 2018-11-01T07:23:41+03:00

Удмуртия получит почти 1 млрд рублей на развитие культуры Фото: Архив «КП» в Ижевске

Изменить размер текста: A A

Почти 1 млрд рублей получит Удмуртия на улучшение материально-технической базы в области культуры. Об этом сообщил накануне министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

- Планируется покупка специальных автобусов для сельских домов культуры. Более 50 млн рублей получат школы искусств. Почти 6 млн рублей выделили на развитие трём театрам в Удмуртии: «Театру кукол», «Парафразу» из Глазова и Сарапульскому драмтеатру, - пояснил министр.

Владимир Соловьёв уточнил, что в эту сумму не входит проект реконструкции Национальной библиотеки Удмуртии.

- Через три года мы должны построить в Удмуртии культурный центр. В проекте смогут участвовать Сарапул, Воткинск и Глазов. На уровне правительства примем решение. По многим позициям нет ясности, потому что конкурс будет объявлен в конце года, - сообщил Владимир Соловьёв

Сейчас в министерстве идёт разработка нацпроекта по туризму. Этот вопрос обсуждали на уровне Ростуризма