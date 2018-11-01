Удмуртия получит почти 1 млрд рублей на развитие культуры
Почти 1 млрд рублей получит Удмуртия на улучшение материально-технической базы в области культуры. Об этом сообщил накануне министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.
- Планируется покупка специальных автобусов для сельских домов культуры. Более 50 млн рублей получат школы искусств. Почти 6 млн рублей выделили на развитие трём театрам в Удмуртии: «Театру кукол», «Парафразу» из Глазова и Сарапульскому драмтеатру, - пояснил министр.
Владимир Соловьёв уточнил, что в эту сумму не входит проект реконструкции Национальной библиотеки Удмуртии.
- Через три года мы должны построить в Удмуртии культурный центр. В проекте смогут участвовать Сарапул, Воткинск и Глазов. На уровне правительства примем решение. По многим позициям нет ясности, потому что конкурс будет объявлен в конце года, - сообщил Владимир Соловьёв
Сейчас в министерстве идёт разработка нацпроекта по туризму. Этот вопрос обсуждали на уровне Ростуризма
Еще больше материалов по теме: «Экономика Ижевска»