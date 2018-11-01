В Ижевске разыскивают пропавшего человека

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-01T08:24:38+03:00

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Со вчерашнего дня полиция разыскивает Мерзлякову Людмилу Николаевну, 1951 года рождения. Пенсионерка ушла с СНТ «Камский 2» Завьяловского района в среду, в 11.00. Она могла направиться в район Татарбазара. Женщина страдает потерей памяти.

Людмила Николаевна имеет худощавое телосложение, волосы темно-русые с проседью, голубые глаза. Ее рост - 168 см. Из заметных примет - на большом пальце левой руки ноготь со складкой. Пенсионерка была одета в красную куртку с капюшоном, черные брюки, черные ботинки, серый берет.

Горожан просят не оставаться равнодушными. Всех, кто что-то знает о местонахождении пропавшей, просьба позвонить координатору поиска - 8 919 901 35 59, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).