В Удмуртии работники муниципального предприятия два месяца работали без выходных
Прокуратура Камбарского района выявила нарушения в деятельности местного муниципального предприятия. Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение сентября этого года перерывы работников не были включены в рабочее время и не оплачивались, но при этом, во время отдыха нельзя было покидать рабочее место.
- Также установлено, что некоторые работники в течение двух месяцев подряд осуществляли трудовую функцию ежедневно без предоставления выходных дней, - сообщает пресс-служба.
Кроме этого, не предоставляли средства индивидуальной защиты электромонтерам и машинистам компрессорных установок.
В отношении руководителя предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Рассмотрение мер реагирования контролируется прокуратурой.
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