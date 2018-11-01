2018-11-01T09:25:34+03:00
Происшествия

В Удмуртии работники муниципального предприятия два месяца работали без выходных

Кроме этого, в течение перерыва они не могли покидать рабочее место
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Прокуратура Камбарского района выявила нарушения в деятельности местного муниципального предприятия. Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение сентября этого года перерывы работников не были включены в рабочее время и не оплачивались, но при этом, во время отдыха нельзя было покидать рабочее место.

- Также установлено, что некоторые работники в течение двух месяцев подряд осуществляли трудовую функцию ежедневно без предоставления выходных дней, - сообщает пресс-служба.

Кроме этого, не предоставляли средства индивидуальной защиты электромонтерам и машинистам компрессорных установок.

В отношении руководителя предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Рассмотрение мер реагирования контролируется прокуратурой.

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