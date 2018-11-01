В Удмуртии девушка отбилась от насильника с помощью перочинного ножа

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-01T10:49:29+03:00

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В Завьяловском районе Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.

Летом этого года мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание за нападение и сексуальное насилие. Поселился он в Завьяловском районе, устроился на стройку. Там же вечером 25 октября употребили спиртное и увидел на улице на улице 18-летнюю незнакомую девушку. Он начал расспрашивать у нее, где ближайший магазин, а потом затащил ее в кусты.

- Там он приставил нож к горлу потерпевшей и причинил поверхностную резаную рану шеи. Затем снял с нее ювелирные украшения и отобрал мобильный телефон. Потерпевшая, защищаясь, ударила злоумышленника в бедро перочинным ножом, после чего он скрылся с места преступления с похищенным имуществом, - сообщили в пресс-службе.

Девушку госпитализировали в больницу, где оказали медицинскую помощь. Злоумышленника арестовали. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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