Бизнесмена из Ижевска, подозреваемого в покушении на убийство, оставили под арестом

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-01T14:27:23+03:00

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Продолжает находиться под арестом член совета директоров «Спецгазавтотранса» Владимир Тумаев, которого обвиняют в покушении на убийство. Напомним, что находясь под домашним арестом, он покинул территорию Ижевска и уехал в Москву, в связи с чем его объявили в федеральный розыск.

В Басманном районном суде Москвы ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сторона защиты подала апелляцию на данное решение, но московский городской суд 31 октября оставил решение без изменений, сообщает издание «Коммерсантъ-Удмуртия».

Сейчас Владимир Тумаев находится в следственном изоляторе на улице Базисной в Ижевске, где знакомится с материалами дела. Его подозревают в организации покушения на убийство группой лиц по найму. Пострадавшим оказался Вадим Стяжкин - бизнес-партнер подозреваемого.

СПРАВКА

Владимиру Тумаеву 71 год. Родился в городе Маркс Саратовской области, переехал в Удмуртскую АССР, окончил Ижевский механический институт и Высшую коммерческую школу Академии народного хозяйства при Совете министров СССР.

Руководил «Спецгазавтотрансом» с 1984 по 2009 годы. В настоящее время, согласно отчетности предприятия за четвертый квартал 2017 года, входит в совет директоров ПАО «Газпром Спецгазавтотранс», ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. Он также был основателем и президентом футбольного клуба «СОЮЗ-Газпром» (ныне «Зенит-Ижевск»).

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