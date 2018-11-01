2018-11-01T14:29:11+03:00
Общество

Национальные блюда научат готовить ижевчан в рамках фотоконкурса «Моя Удмуртия – Осень»

Он пройдет в Центре ремесел
ИГОРЬ БОБРОВ
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Сегодня, 1 ноября, в рамках стартовавшего в Ижевске конкурса фото и видеоработ «Моя Удмуртия – Осень» пройдет необычный кулинарный мастер-класс (0+). Как сообщают организаторы, в этот день специалисты Национального центра декоративно-прикладных искусств региона научат желающих готовить национальные блюда.

Кроме того, в рамках мастер-класса состоится конкурс на лучший репортаж с события. Победитель получит приз в виде ужина на двоих в одном из заведений города.

Мероприятие начнется в 18:00 в здании Центра ремесел (ул. В. Сивкова, 173). Предварительную регистрацию можно пройти на сайте. Стоимость – 100 руб. Количество мест ограничено.

Напомним, конкурс «Моя Удмуртия – Осень» проходит с 1 октября до 30 ноября. Любой желающий может представить свои фотоработы по трем номинациям: природа, город и осенний портрет (максимум 10 фотографий на каждую категорию). Требование в категории видео: ролик на осеннюю тематику об Удмуртии и местных жителях (хронометраж – 58 секунд).

Заявки принимаются на официальном сайте проекта до 18 ноября.

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