Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала отключение электричества на ипподроме Ижевска

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-01T14:57:14+03:00

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Среди жителей стала расходиться информация о том, что пару недель назад отключили свет в части тренировочных помещений и вокруг манежа на открытых площадках ипподрома Ижевска. А с 6 ноября отключат электричество в конюшнях, грозятся отключить и воду. Дети-инвалиды, которые занимаются там иппотерапией, вынуждены находиться в кромешной тьме.

- Всадники, защищающие честь нашего края, не могут тренироваться, ибо грунтов нет, а в манеж после 17.00 не заедешь. Манеж закрыли на замок и запретили туда въезд. Даже если ты хочешь заплатить за него, деньги не берут. Помогите в публичной огласке. Ситуация критичная, - сказано в публичном обращении.

Ситуацию прокомментировала министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова. Она уточнила, что территория ипподрома – это государственная собственность и принадлежит республике.

- Не думаю, что имеет смысл обсуждать проблемы ипподрома, нарастающие последнюю пятилетку, отказ существенной доли коневладельцев (размещающих там своих животных) от оплаты за пользование государственным имуществом с марта текущего года и не простые коммуникации между участниками процесса, подчеркну главное. Этот объект очень важен не только для развития коневодства в республике, но и для создания «центра притяжения» в нашем регионе. И мы работаем над тем, чтобы наш ипподром занял достойное место среди не многих оставшихся ипподромов России, - пишет Ольга Викторовна в «Фейсбуке».

И отмечает, что прогулочная трасса и манеж будут подключены к энергоснабжению в ближайшее время, все конюшни (по состоянию на 31 ноября) освещены и не будут отключены от энергоснабжения.

Вместе с этим, встреча с коневладельцами назначена на 6 ноября. Там будет приниматься решение о стоимости услуг и заключении договоров о погашении задолженности.

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