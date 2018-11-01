2018-11-01T15:28:31+03:00
Досуг

Ска-панки из группы Distemper отметят в Ижевске свой день рождения

Вечно молодым героям в этом году исполняется 29 лет
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/distemper_izhФото: vk.com/distemper_izh
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В далеком 1989 году Сергей «Бай» Байбаков, Роман «Носатый» Шевчук и Кисель основали одну из наиболее известных российских ска-панк-групп Distemper. После этого состав неоднократно менялся, но осталась вечная молодость, задор и хулиганство в творчестве. Трудно поверить, что им исполняется уже 29 лет! И свой день рождения они отметят в Ижевске 23 ноября в клубе «Свет».

- Почти три десятка лет беспощадного позитивного рубилова, бесконечных туров и непрекращающегося веселья! Группе Distemper определенно есть чем поделиться с публикой. Масштабное праздничное шоу на сцене клуба «Свет» станет знаковым событием для Ижевска, - рассказывают организаторы.

Подробности в официальной группе мероприятия.

Билеты от 600 рублей:

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ООО «Музыка и жизнь». ОГРН 1161832078044. Юр. адрес ул. Щорса, д.95, Удмуртия г.Ижевск

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