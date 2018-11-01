В Ижевске вынесли приговор помощнице воспитателя, которая побила 3-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-01T16:01:05+03:00

Не согласившись с этим, она направила апелляцию

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В Октябрьском районном суде Ижевска рассмотрели апелляцию помощницы воспитателя одного из детских садов города. Мировым судьей она признана виновной в нанесении побоев 3-летней воспитаннице. Не согласившись с таким решением, она обратилась в вышестоящий суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, в конце мая 2018 года помощница причинила телесные повреждения девочке. У нее остались кровоподтеки в лобковой области, правой паховой складки, на правом бедре и левой ягодице.

- Были и иные повреждения, от чего ребенок испытал физическую боль и нравственные страдания, - сообщили в пресс-службе.

Женщина не признавалась в содеянном, однако собранных доказательств хватило для того, чтобы даже суд апелляционной инстанции признал ее виновной. Ей назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

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