В Ижевске вынесли приговор помощнице воспитателя, которая побила 3-летнего ребенка
В Октябрьском районном суде Ижевска рассмотрели апелляцию помощницы воспитателя одного из детских садов города. Мировым судьей она признана виновной в нанесении побоев 3-летней воспитаннице. Не согласившись с таким решением, она обратилась в вышестоящий суд.
Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, в конце мая 2018 года помощница причинила телесные повреждения девочке. У нее остались кровоподтеки в лобковой области, правой паховой складки, на правом бедре и левой ягодице.
- Были и иные повреждения, от чего ребенок испытал физическую боль и нравственные страдания, - сообщили в пресс-службе.
Женщина не признавалась в содеянном, однако собранных доказательств хватило для того, чтобы даже суд апелляционной инстанции признал ее виновной. Ей назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.
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