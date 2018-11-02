2018-11-02T10:42:14+03:00
Общество

В Ижевске пройдет творческая встреча с мастером реалистического искусства Александром Грековым

Он сторонник развития традиции русской реалистической живописи
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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В субботу, 3 ноября, в ЖК «Колизей» пройдет творческая встреча с пермским художником Александром Грековым. Он один из немногих современных творцов, кто является сторонником развития и продолжения традиции русской реалистической живописи. В своих работах он пытается показать мир, каким его видит и свое отношение к нему. На счету художника уже более двух десятков выставок по всей России.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Творческая встреча пройдет в рамках выставки современного искусства «Трагедия в углу», которая открылась в новом ЖК «Колизей» и объединила 34 работы молодых художников из 14 регионов России. На экспозиции Александр Греков представляет серию работ «Эпицентр». «Трагедия в углу» расположилась на двух этажах ЖК с высокими потолками, что позволило удачно расположить объемные инсталляции, картины, арт-объекты. Кстати, выставка станет образовательным лекторием: здесь пройдут творческие встречи и с другими художниками, лекции и мастер-классы.

Когда: 3 ноября, 18:00.

Режим работы выставки: вторник-воскресенье, 12:00-20:00 (до 16 декабря)

Где: ЖК «Колизей», ул. М.Горького, 150 (вход со стороны ул. М. Горького)

Вход свободный

12+

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