Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выйдет на лед этапа Гран-при в Финляндии

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-02T11:52:48+03:00

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В пятницу, 2 ноября, стартует этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии. На нем выступит олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова. Вместе с ней от России заявлены Станислава Константинова и Дарья Паненкова.

Алина покажет себя в короткой программе. Судя по расписанию, женщины выступают с 18.54 до 20.27 по ижевскому времени. Алина, традиционно, будет в последнем блоке выступающих.

В субботу, 3 ноября, девушки представят произвольные программы и определится победитель этапа Гран-при в Финляндии. Выступления начнутся в 19.30 и продлятся до 21.19 по ижевскому времени.

Напомним, что фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева в этом сезоне собирают первые места. Елизавет выиграла «золото» на этапе Гран-при Skate Canada-2018, Finlandia Trophy и Lombardia Trophy. Алина, в свою очередь, выиграла золото Nebelhorn Trophy 2018.

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