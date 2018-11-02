В Удмуртии 18-летний молодой человек избил и изнасиловал бывшую возлюбленную

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-02T12:16:16+03:00

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В Завьяловском районе Удмуртии передали в суд уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании 19-летней девушки. Как сообщает пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, ранее молодые люди встречались, но обстоятельства сложились так, что они разошлись.

В ночь с 6 на 7 августа парень вывез девушку на автомобиле под надуманный предлогом. Возле СНТ «Загородное» он избил ее, несколько раз ударив по лицу, затем изнасиловал. После этого злоумышленник довез потерпевшую до города и там высадил, а сам скрылся.

- На предварительном следствии он полностью признал свою вину и заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. – сообщили в пресс-службе.

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