Открытая студия радио КП-Ижевск на форуме «Сделано в Удмуртии»: онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-02T13:10:12+03:00

Рассказываем, как власти помогают бизнесу, истории успеха и что сейчас нужно предпринимателям

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В пятницу, 2 ноября, работает открытая студия радио «Комсомольская Правда»-Ижевск» (12+) на форуме «Сделано в Удмуртии». Мы пригласили в нашу студию на разговор интересных гостей, а у вас есть возможность задать им вопросы. Ведем прямые трансляции.

У нас в гостях будет – Постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич, коммерческий директор компании «Мама-мебель» Наталья Богданова, директор семейного занимательного парка «КИДО» Анна Плехова, директор базы отдыха «Чайка» Алексей Фролов и руководитель Ижевского филиала Мособлбанка Алексей Петров.

Смотрите нас на сайте и в социальных сетях, слушайте на волне 107.6 FM и задавайте вопросы в комментариях. Вещаем с 13.00 до 16.00!

Открытая студия радио "КП-Ижевск".Multistreaming with https://restream.io/