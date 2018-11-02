2018-11-02T12:47:15+03:00
Общество

Мартышки из Ижевска переехали в новый северный дом

Сейчас они обживаются в Ленинградском зоопарке
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/club708996Фото: vk.com/club708996
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Мартышки бразза из зоопарка в Ижевске переехали в новый дом в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба Ленинградского заповедника, они приехали к ним в начале октября. Парочка отличается интересным окрасом - темно-серая шесть, черные лапы и хвост, оранжевый лоб и белая шерсть на морде, которая напоминает усы и бороду.

- Адаптировались обезьяны отлично, питаются в основном фруктами и овощами, деликатно отказываясь от тыквы и фундука. Сотрудники заметили, что самым любимым лакомством мартышек стал салат айсберг, они предпочитают его даже кукурузе, которая считается одним из самых любимых угощений приматов, - рассказали в зоопарке.

По характеру ижевские мартышки очень спокойные и дружелюбные, заметно, что они хотят взаимодействовать со специалистами, но пока побаиваются. Зато друг к другу обезьянки относятся с большой нежностью и заботой.

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