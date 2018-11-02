Погода в Ижевске в выходные: дожди и гололедица

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-02T14:23:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ближайшие длинные выходные, с 3 по 5 ноября, в Ижевске будут с осадками и гололедицей. Как сообщает пресс-служба города, местами на дорогах сложные условия, а значит нужно соблюдать меры предосторожности. Вместе с этим, Удмуртский гидрометцентр говорит о том, что будет тепло и дожди.

- Кратковременные небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут 2 и 3 ноября местами. Под влиянием скандинавского циклона 4 ноября осадки преимущественно в виде дождя пройдут повсеместно. Будет ветрено. Температурный фон составит от 0 до +5 градусов, - сообщает гидрометцентр.

КАК ПОГОДКА?

3 ноября, суббота: дождь со снегом, температура до +2 градусов, ветер южный 2 м/с;

4 ноября, воскресенье: снегопад, температура 0…+2 градуса, ветер юго-западный 3-5 м/с;

5 ноября, понедельник: небольшой снег, температура до +5 градусов, ветер северо-западный 2-3 м/с.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии снесли часть жилого дома, потому что она была на чужой земле (продолжение).