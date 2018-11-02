Погода в Ижевске в выходные: дожди и гололедица
Ближайшие длинные выходные, с 3 по 5 ноября, в Ижевске будут с осадками и гололедицей. Как сообщает пресс-служба города, местами на дорогах сложные условия, а значит нужно соблюдать меры предосторожности. Вместе с этим, Удмуртский гидрометцентр говорит о том, что будет тепло и дожди.
- Кратковременные небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут 2 и 3 ноября местами. Под влиянием скандинавского циклона 4 ноября осадки преимущественно в виде дождя пройдут повсеместно. Будет ветрено. Температурный фон составит от 0 до +5 градусов, - сообщает гидрометцентр.
КАК ПОГОДКА?
3 ноября, суббота: дождь со снегом, температура до +2 градусов, ветер южный 2 м/с;
4 ноября, воскресенье: снегопад, температура 0…+2 градуса, ветер юго-западный 3-5 м/с;
5 ноября, понедельник: небольшой снег, температура до +5 градусов, ветер северо-западный 2-3 м/с.
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