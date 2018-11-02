2018-11-02T15:05:41+03:00
Общество

«Дом.ru» запускает мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX*»

Новое телевидение объединит в себе онлайн-кинотеатр и кабельное ТВ
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Телеком-оператор «Дом.ru» запускает мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX», которое можно смотреть с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке или через приложение для Smart TV*, с мобильных устройств или с сайта.

«Дом.ru MOVIX» - это новый способ просмотра любимых фильмов и передач. От привычного ТВ его отличает быстрый поиск контента, удобство его просмотра на любом устройстве - от обычного телевизора до смартфона, единый интерфейс и большой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров России. Платформа ориентирована на аудиторию, которая предпочитает смотреть видео на любом устройстве и в удобное время. Теперь чтобы подключить «Дом.ru MOVIX» и смотреть ТВ, не обязательно иметь телевизор, достаточно телефона или планшета.

Интерфейс нового телевидения интуитивно понятный и удобный. Все меню представлено на стартовом экране, а по ключевому слову можно найти любой доступный фильм, сериал, программу, канал, пакет каналов или подписку. Контент, представленный в приложении, удобно сгруппирован по категориям (по фильмам, сериалам, жанрам, актерам и др.) и тематическим подборкам (например, все фильмы Marvel*), что значительно облегчает процесс выбора фильма для просмотра. Кроме того, система запоминает, на каком кадре был остановлен просмотр и позволяет его продолжить с этого места на любом устройстве.

*Дом.ру Мовикс, *Смарт ТВ, *Марвел

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