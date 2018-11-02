2018-11-02T16:05:05+03:00
Экономика

В Ижевске презентовали Торговый дом «Сделано в Удмуртии»

Он поможет выйти региональным предприятиям на федеральный уровень
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УРФото: пресс-служба главы и правительства УР
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В пятницу, 2 ноября, презентовали Торговый дом «Сделано в Удмуртии». Благодаря ему региональные предприятия смогут выйти на федеральный рынок. Рабочее название проекта «МоскваИжевск».

- Сейчас мы собираем запросы от республиканских компаний, начиная от крупного и заканчивая микробизнесом, по выходу на федеральный рынок. Будь то сети, будь то банально с кем-то встретиться не могут, то есть какая-то идея, и не могут выйти. Мы это все будет отрабатывать, мы уже это делаем, - сообщил постпред главы региона при президенте России Михаил Хомич в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (1076. FM)(12+).

Он уточнил, что уже есть несколько компаний, которым помогли провести рабочие встречи в Москве. Как уточнял директор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов, товарный знак «Сделано в Удмуртии» принесет с собой систему лояльности для производителя.

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