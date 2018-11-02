Tele2 развивает ритейл в Удмуртии с помощью Big Data*
Tele2 использует решения Big Data для развития розничной сети и открытия новых салонов на территории республики Удмуртии. Технология позволяет анализировать обезличенные данные о пешеходном трафике, времени нахождения абонентов в конкретном районе и другие показатели.
Благодаря аналитике больших данных оператор размещает новые салоны связи в наиболее трафиковых и удобных для абонентов локациях. Так, в этом году на территории Удмуртии открылось еще семь новых салонов оператора:
– г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2 (ТЦ «Италмас»)
– г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49,
- г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 24
- г. Ижевск, ул. Клубная, 23
- г. Ижевск, ул. Ворошилова, 44 (ТРЦ «Гранат»)
- г. Шаркан, ул. Советская, 41
- г. Глазов, ул. Ленина, 21.
Салоны связи на сегодняшний день остаются основным каналом продаж и обслуживания Tele2. Среднемесячный трафик посетителей розничной сети компании в Удмуртии за текущий год вырос на 11%.
Основная часть посетителей, являясь действующими абонентами Tele2, приходят в салоны для решения процедурных вопросов клиентского обслуживания – получить детализацию счета, заменить SIM-карту, активировать дополнительную услугу. На втором месте рейтинга оказались жители республики, интересующиеся развлекательными сервисами оператора. На третьем месте – действующие клиенты других операторов, которые приняли решение перейти в сеть Tele2 по MNP. Четвертую и пятую позицию с минимальной разницей поделили посетители, которые обращались с вопросами об актуальных тарифных предложениях и об акции «Гарантия лучшей цены».
*Биг Дата
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