«Праздник к нам приходит»: В театре кукол Удмуртии с 20 декабря стартует новогодняя кампания
С 20 декабря в государственном театре кукол Удмуртии стартует новогодняя кампания. Зрителей ждет театрализованное представление у живой нарядной елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и удивительными сказочными персонажами.
- А на сцене – новый спектакль «Мороз Иванович». Красивая зимняя сказка о добром и могущественном волшебнике, который наказывает за лень и щедро награждает за трудолюбие, - рассказали в театре.
Кроме того, на сцене будет спектакль «Маленькая Метель» - волшебная история о том, как подружились мальчик Тивр и самая настоящая Метель.
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