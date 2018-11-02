2018-11-02T17:29:49+03:00
Досуг

«Праздник к нам приходит»: В театре кукол Удмуртии с 20 декабря стартует новогодняя кампания

Будет не только сказочное настроение, но и представление
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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С 20 декабря в государственном театре кукол Удмуртии стартует новогодняя кампания. Зрителей ждет театрализованное представление у живой нарядной елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и удивительными сказочными персонажами.

- А на сцене – новый спектакль «Мороз Иванович». Красивая зимняя сказка о добром и могущественном волшебнике, который наказывает за лень и щедро награждает за трудолюбие, - рассказали в театре.

Кроме того, на сцене будет спектакль «Маленькая Метель» - волшебная история о том, как подружились мальчик Тивр и самая настоящая Метель.

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