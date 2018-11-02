Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи

СЕГОДНЯ 17:32 2018-11-02T17:32:42+03:00

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В образовательном центре «Сириус» состоялось открытие программы по кибербезопасности, научно-методическое и кадровое сопровождение которой обеспечат представители Центра развития ИТ-образования* МФТИ и департамента управления талантами ПАО «Ростелеком». В программе участвуют 60 школьников 8-11 классов – победителей всероссийской онлайн-олимпиады, которую оператор цифровых услуг провел в сентябре 2018 года.

Образовательная программа «Информационная безопасность» – это дополнительная общеразвивающая программа, предназначенная для старшеклассников, проявивших успехи в области программирования и кибербезопасности. Программа включает теоретические и практические занятия по компьютерной безопасности, операционным системам, криптографии, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике, безопасности мобильных платформ и интернета вещей.

На заключительном этапе программы пройдет несколько квестов. В одном из них команды школьников окажутся в импровизированном центре управления системами обороны страны, оснащенном умными устройствами, где в течение нескольких часов будут расследовать хакерскую атаку и предложат систему защиты. В другом квесте им предстоит найти уязвимости информационной системы автомобиля Tesla Model S*.

«Ростелеком» планирует поддерживать выпускников образовательной смены для обучения в целевых вузах, получения дополнительного образования, привлекать одаренных детей к участию в конференциях и воркшопах, организовывать летние и зимние школы и стажировки для студентов.

*Айти – образования, *Тесла модель С

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