В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который устроил кровавую бойню с животными

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-03T08:13:44+03:00

После ссоры с девушкой он зарезал овцу, двух ягнят, четырех кур, петуха, кошку и кота

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В Балезинском районном суде Удмуртии вынесли приговор 23-летнему жителю деревни Верх-Люкино за жестокое обращение с животными. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, 20 марта 2018 года он поссорился со своей девушкой и, судя по всему, решил выместить злость на животных. Он пошел в сарай, где несколько раз ударил ножом овцу, двух ягнят, четырех кур и петуха. Затем поймал кошку и перерезал ей горло, а кота ударил несколько раз головой об пол.

- Трупы всех убитых животных обвиняемый расчленил с помощью бензопилы и топора, после чего позвонил родственникам и сообщил о содеянном. В ходе следствия проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, по заключению которой у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, не исключающее вменяемости, - сообщили в пресс-службе.

Судом ему назначено наказание в виде исправительных работ на 4 месяца с удержанием 5% от зарплаты в доход государства. Кроме этого, он принудительно пройдет лечение у врача-психиатра.

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