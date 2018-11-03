На вокзале в Удмуртии мужчина напал с ножом на прохожего

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-03T10:45:36+03:00

Тот успел увернутся и это спасло ему жизнь

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На железнодорожном вокзале города Можга было совершено покушение на убийство. Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, в зале ожидания вокзала между двумя пассажирами произошел конфликт, в результате которого один из пассажиров попытался совершить убийство.

- Ранее неоднократно судимый 59-летний житель Ижевска нанес удар ножом в область шеи своего обидчика. Лишь по счастливой случайности удар не достиг цели, так как потерпевший успел увернуться и скрыться, - сообщает пресс-служба.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с этим, портал «Мэш» рассказывает о том, что пострадавший насмехался над мужчиной. Говорил, что ему осталось жить недолго. После этого обвиняемый и напал на незнакомца.

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