На вокзале в Удмуртии мужчина напал с ножом на прохожего
На железнодорожном вокзале города Можга было совершено покушение на убийство. Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, в зале ожидания вокзала между двумя пассажирами произошел конфликт, в результате которого один из пассажиров попытался совершить убийство.
- Ранее неоднократно судимый 59-летний житель Ижевска нанес удар ножом в область шеи своего обидчика. Лишь по счастливой случайности удар не достиг цели, так как потерпевший успел увернуться и скрыться, - сообщает пресс-служба.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с этим, портал «Мэш» рассказывает о том, что пострадавший насмехался над мужчиной. Говорил, что ему осталось жить недолго. После этого обвиняемый и напал на незнакомца.
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