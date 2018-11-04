СЕГОДНЯ 08:01 2018-11-04T08:02:02+03:00

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Работу киоска «Шаурма УдГУ» на месяц приостановили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

- В сентябре в Управление поступила жалоба на работу без водопровода, канализации и вентиляции киоска «Шаурма УдГУ», расположенного на пересечение улиц Удмуртская и Красногеройская (подземный переход «УдГУ»), - рассказали в ведомстве. - По факту поступившей жалобы Управлением было открыто административное расследование, в ходе которого жалоба подтвердилась.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ. 30 октября решением Первомайского районного суда деятельность киоска «Шаурма УдГУ» приостановлена сроком на 30 суток.

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