2018-11-04T09:03:30+03:00
Общество

4 ноября в зоопарке Ижевска покажут фильм о спасении моржихи

Показ состоится в конференц-зале зоопарка
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба зоопарка ИжевскаФото: пресс-служба зоопарка Ижевска
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В рамках Ночи искусств в Зоопарке Удмуртии 4 ноября в 16:00 в конференц-зале состоится долгожданный показ научно-документального фильма о нашей обитательнице - атлантическом морже Несейке. Об этом сообщает пресс-служба зверинца «ВКонтакте».

В основе сюжета - история спасения атлантического моржа Несейки, которая сейчас проживает в республиканском зоопарке. Несейку привезли в ижевский зоопарк в конце 2010 года. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа нашел отбившегося от родителей детеныша в своих санях и сообщил властям. В кратчайшие сроки ее перевезли в Удмуртию.

Отметим, что создатель фильма - Владимир Марин. Он работал в очень плотном графике: с раннего утра до позднего вечера. Снимался фильм 6 лет.

Бесплатный показ фильма пройдет в 16:00 в конференц-зале зоопарка. Количество мест ограничено, поэтому заранее нужно записаться по телефону 59-60-98.

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