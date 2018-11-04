4 ноября в зоопарке Ижевска покажут фильм о спасении моржихи
В рамках Ночи искусств в Зоопарке Удмуртии 4 ноября в 16:00 в конференц-зале состоится долгожданный показ научно-документального фильма о нашей обитательнице - атлантическом морже Несейке. Об этом сообщает пресс-служба зверинца «ВКонтакте».
В основе сюжета - история спасения атлантического моржа Несейки, которая сейчас проживает в республиканском зоопарке. Несейку привезли в ижевский зоопарк в конце 2010 года. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа нашел отбившегося от родителей детеныша в своих санях и сообщил властям. В кратчайшие сроки ее перевезли в Удмуртию.
Отметим, что создатель фильма - Владимир Марин. Он работал в очень плотном графике: с раннего утра до позднего вечера. Снимался фильм 6 лет.
Бесплатный показ фильма пройдет в 16:00 в конференц-зале зоопарка. Количество мест ограничено, поэтому заранее нужно записаться по телефону 59-60-98.
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