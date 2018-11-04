«Знакомый незнакомец» и «Сладостные воспоминания»: два турмаршрута Удмуртии стали обладателями Гран-при Всероссийской премии

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-04T10:05:26+03:00

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Два туристических маршрута Удмуртии стали обладателями Гран-при Всероссийской премии «Маршрут года». Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал советник по туризму Илья Кычанов.

Так проект Ижевска «Знакомый незнакомец» стал лучшим в номинации «Лучший Маршрут в городе», а проект из Воткинска «Сладостные воспоминания» победил в номинации «Тур выходного дня».

Кроме этого, тур Сарапульского район «Огонь и вода» занял второе место в номинации «Идея маршрута», а тур Малой Пурги «В гости к Берегиням» стал первым в номинации «Лучший этнографический маршрут».

Отметим, что Всероссийская премия «Маршрут года» проводится уже в пятый раз. В этом году в конкурсе участвовали 459 проектов из 60 регионов страны.

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