В Ижевске открылся фермерский фестиваль «Свое. Продолжение»

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-04T16:02:06+03:00

Он работает в парке им. Кирова

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4 ноября, в День народного единства и День государственности Удмуртии, в парке им. Кирова открылась ярмарка фермерских продуктов. Свои товары привезли в столицу Удмуртии около 100 сельхозпроизводителей республики.

Посетителям ярмарки представили натуральный мед, молочную продукцию, сыры, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбу, кондитерские изделия, выпечку, свежие овощи и зелень, лечебные травы и многое другое. Все продукты свежие, качественные, полезные, изготовленные из местного, натурального сырья.

Торговые ряды будут работать в большом выставочном павильоне с 10.00 до 17.00 часов 4 и 5 ноября.

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