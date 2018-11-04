Танцевальный баттл «Star&Млад» прошел на Центральной площади Ижевска

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-04T16:17:20+03:00

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4 ноября, в День народного единства и День государственности Удмуртии, на Центральной площади Ижевска прошел баттл «Star&Млад» - танцевальный поединок между молодежью и старшим поколением.

В современной музыкальной обработке прозвучали русские, татарские, удмуртские, еврейские народные песни. 100 задорных бабушек и дедушек поборются со 100 внуками.

Фото: Николай Сюваев

Фото: Николай Сюваев

Фееричным завершением баттла стал танцевальный флешмоб, в котором приняли участие не только культурные и национальные объединения республики, но и гости мероприятия.

Фото: Николай Сюваев

Фото: Николай Сюваев

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