Танцевальный баттл «Star&Млад» прошел на Центральной площади Ижевска
4 ноября, в День народного единства и День государственности Удмуртии, на Центральной площади Ижевска прошел баттл «Star&Млад» - танцевальный поединок между молодежью и старшим поколением.
В современной музыкальной обработке прозвучали русские, татарские, удмуртские, еврейские народные песни. 100 задорных бабушек и дедушек поборются со 100 внуками.
Фото: Николай Сюваев
Фото: Николай Сюваев
Фееричным завершением баттла стал танцевальный флешмоб, в котором приняли участие не только культурные и национальные объединения республики, но и гости мероприятия.
Фото: Николай Сюваев
Фото: Николай Сюваев
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