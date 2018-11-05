Флаг чемпионата Европы по дзюдо передали Ижевску

СЕГОДНЯ 08:01 2018-11-05T08:01:02+03:00

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Накануне завершился чемпионат Европы по дзюдо в Венгрии. В последний день турнира в Дьёре состоялась торжественная церемония передачи флага молодежного первенства будущей столице. В следующем году ей станет Ижевск.

Президент Венгерской ассоциации дзюдоистов Ласло Тот вручил флаг президенту Европейского союза дзюдо Сергею Соловейчику. Тот же передал флаг чемпионата Европы министру физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики Наталье Гольцовой.

Ижевск примет сильнейших европейских дзюдоистов в возрасте до 23 лет в ноябре 2019 года. Чемпионат будет посвящен 100-летнему юбилею легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Ожидается, что участниками соревнований станут более 50 спортсменов из 50 стран мира.